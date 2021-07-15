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Çin doğum hızını arttırmak için mesai saatlerini bile azaltıyor

Çin doğum hızını arttırmak için mesai saatlerini bile azaltıyor

Çin yıllardır süren doğum kontrol politikalarından vazgeçerek tam tersi hızlandırma hedefi öne sürdü. Teknoloji şirketleri de doğum hızını arttırmak için kararlar aldı.

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Yaklaşık 1,4 milyar ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz mayıs ayında nüfus politikasında değişikliğe gidilmişti. 

Alınan karar ile vatandaşların üç çocuk sahibi olabilmesine imkan sağlayacak şekilde değiştirilen nüfus politikası kapsamında Çinli teknoloji firmaları da harekete geçti. 

Ülkede geçen yıl 12 milyon bebek dünyaya gelse de bu sayı, doğumların kayda geçtiği 1960’lardan bu yana açıklanan en düşük sayı olmuştu.

Hafta sonu mesaileri kaldırıldı

Ülkenin endişe veren doğum oranlarını artırmak için deyim yerindeyse elini taşın altına koyan teknoloji firmaları, bu kapsamda hafta sonu mesailerini kaldırdığını açıkladı.

Aralarında TikTok uygulamasının sahibi ByteDance'in de olduğu teknoloji şirketleri geçtikleri bu yeni mesai politikası Çin’in azalan doğurganlık oranını artırma hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Video paylaşım platformu Kuaishou ve son dönemin popüler oyunlarından PUBG'nin geliştiricisi Lightspeed & Quantum Studio da iki hafta önce çalışma düzeninde aynı amaç doğrultusunda değişiklikler yaptığını duyurmuştu.

Bayrağı Hindistan'a devredebilir

Geride bıraktığımız Nisan ayında Financial Times, yayımladığı haberinde Çin’de nüfus son 50 yılda ilk kez düştüğünü belirtmiş ve dünyanın en kalabalık ülkesinin nüfusunun 1,4 milyarın altına düşerek bayrağı Hindistan'a devredeceğini ifade etmişti.

Öte yandan, Çin'deki haftada altı gün sabah 9 akşam 6 mesai sistemi özel hayat ile iş dengesini bozduğu için ve doğum oranlarında azalmanın nedenlerinden biri olarak gösterildiği için eleştiriliyor.

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