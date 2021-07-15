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Temel Karamollaoğlu'nun 15 Temmuz mesajı olay oldu iktidar masala çevirdi

Temel Karamollaoğlu'nun 15 Temmuz mesajı olay oldu iktidar masala çevirdi

Saadet Partisi Genel Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümümde yayınladığı mesajda i"ktidar 15 Temmuz'un aziz hatırasını ve ruhunu, o günün bize bıraktığı mirası kendi otoriter sistemini oluşturmak için bir masala çevirdi. " iddiasında bulundu.

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Saadet Partisi Genel Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne dair açıklamalarda bulundu. İşte Karamollaoğlu'nun 15 Temmuz mesajı:

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, göğsünü siper ederek darbeye geçit vermeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum.

15 Temmuz kalkışmasına nasıl ortam hazırlandığına, darbecilerin devlet içerisinde nasıl yerleşip kol saldığına milletimiz çok açık bir şekilde şahitlik etti. Bu gelişmelerde en büyük rolü bizzat iktidar partisi oynamıştı.
Bu sebepledir ki bu girişim pek çok yönüyle siyasilerin, devletin ve milletimizin alması gereken derslerle doludur.

15 Temmuz süreci; geçmişten intikam alma hırsıyla kurumların ve kurumsallığın lağvedilmesinin bir ülke için nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu bizlere göstermiştir.
Elbette 15 Temmuz, nesiller boyunca bir ülkeye yol gösterecek olan bir direniş destanıydı.

"Kendi ikbali için kullandı" suçlaması

Ancak iktidar 15 Temmuz'un aziz hatırasını ve ruhunu, o günün bize bıraktığı mirası kendi otoriter sistemini oluşturmak için bir masala çevirdi. O direnişin ruhunu kendi ikbali için kullandı ve hâlâ da kullanıyor.

İktidar 15 Temmuz'da toplumda oluşan birlik ve beraberlik ruhunu anlamadı. Tam tersi; giderek kutuplaşan, halktan kopan, herkesi ayrıştıran ve herkesi kriminalize eden bir siyaset anlayışı benimsedi.
Bize göre 15 Temmuz ruhunu anlamak; hukukun, adaletin, liyakatin, şeffaf bir devlet yönetiminin oluşması için mücadele etmeyi gerektirir.

15 Temmuz şehitlerinin ruhunu incitmemek; suçluyu suçsuzu ayırt etmek, kurunun yanında yaş da yanabilir dememektir.

Biz bu ruhun gerektirdiği gibi adaletin, özgürlüklerin, demokrasinin ve şeffaf bir yönetim anlayışının hakim olduğu bir Türkiye için var gücümüzle çalışmakta kararlıyız.

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