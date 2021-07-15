Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Gara ve Metina'da PKK'lı teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Gara ve Metina bölgelerinde toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen bir PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın paylaşımı: