Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Gara ve Metina'da PKK'lı teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Gara ve Metina bölgelerinde toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen bir PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Bakanlığın paylaşımı: