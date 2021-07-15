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Kripto para borsası Binance, İtalya'da da yasaklandı

Kripto para borsası Binance, İtalya'da da yasaklandı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'a İngiltere ve Kanada'dan sonra bir yasak da İtalya'dan geldi.

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Küresel çapta hizmet veren kripto para borsası Binance'ı bu sefer İtalya istememeye başladı. İtalya'daki piyasa regülatörleri yaptığı açıklamada Binance'ın İtalya'da faaliyet yetkisi olmadığı ve buna karşı olarak harekete geçildiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Binance, İtalya'da yasaklanmış oldu.

İtalyanca erişim var ama yetki yok
Binance'ın İtalyanca sitesinin olduğunu belirten piyasa regülatörleri buna rağmen yatırım hizmeti ve faaliyeti sağlayamayacağını duyurdu. Regülatörler, tasarruf sahiplerini de uyararak bilinçli ve azami özen göstererek yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

Binance yetkilisinden açıklama
Binance yetkilisi her yasaklama açıklamasının ardında yaptığı duyuruyu İtalya için de kullandı. Yetkili "Düzenleyicilerle çalışırken işbirlikçi bir yaklaşım benimsiyoruz ve uyum yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Yasaklar İngiltere ile başladı
İngiltere, Binance'a ilk yasağı getiren ülke oldu. Ardından Kanada'nın belli eyaletlerinde kullanımı yasaklanan Binance'ı en son da Çin erişim kısıtlaması getirerek engellemeyi başardı.

Bankalar da aracı olmak istemiyor
Dünyanın önde gelen bankaları Binance'a ödeme yapma işlemlerini askıya aldı. Barclays ve UBS bu bankaların başında geliyor.

Milyonlarca üyesi bulunan Binance yüzlerce kripto paranın alım-satım işlemlerine aracılık ediyor.

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