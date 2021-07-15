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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Japonya hızlı internette yeni dünya rekorunu kırdı! Türkiye'de ise durum fena

Japonya hızlı internette yeni dünya rekorunu kırdı! Türkiye'de ise durum fena

Japonya'da, saniyede 319 terabit veri hızıyla dünya internet hızında yeni rekor kırıldı.

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Japonya Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Ulusal Enstitüsü (NICT) açıklamasında, yeni internet hız rekoruna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre NICT mühendisleri saniyede 319 terabit ile dünyanın yeni en hızlı internet rekorunu kırdı.

Yeni rekora, erbiyum ve tulyum elementleriyle güçlendirilmiş fiber yükselticilerin benimsenmesiyle ulaşılabildiğine vurgu yapıldı.

3 bin kilometre uzunluğunda döşenen fiber kablolar ile yakalanan internet hızının, günümüzde kullanılagelen kablo altyapısıyla yakalanabileceği savunuldu.

Rekor, geçen yıl ulaşılan 178 terabiti neredeyse iki kat, önceki yıl kaydedilen 44,2 terabit hızı da yaklaşık 7 kat geçmiş oldu.

Türkiye internet hızında gerilerde

Medya takip kurumu Ajans Press geçtiğimiz aylarda internet hızı alanında Türkiye'nin durumuna ilişkin bir araştırma yayımladı.

Ajans Press tarafından yapılan açıklamada “Hayatımıza ilk 1993 yılında giren ve sonrasında yaşamımızın büyük bir parçası haline gelen internetin, pandemi dönemiyle kullanımı artarken, ülke bazlı sabit geniş bant internet hızları da belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin 30.51( Mbps) ile 170 ülke arasında 103. sıraya yerleştiği görüldü” denildi.

Söz konusu sıralamanın Speedtest verilerinden elde edildiğinin belirtildiği açıklamada, en yüksek internet hızının 238.59 (Mbps) ile Singapur’da görüldüğü kaydedildi. İkinci sırada ise 231.70 (Mbps) ile Hong Kong'un, üçüncü sırada ise 217.70(Mbps) ile Tayland'ın yer aldığı ifade edildi.

En düşük hızla listenin son sırasında yer alan ülke 2.77 (Mbps) ile Türkmenistan’da olarak saptandı. 

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