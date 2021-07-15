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Mardin'de 3 araç birbirine girdi! Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de 3 araç birbirine girdi! Yaralılar var

MARDİN’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, kaza, Artuklu ilçesinde Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. 47 PG 836 ve 47 AC 098 plakalı hafif ticari araçlarla, 27 AGD 299 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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