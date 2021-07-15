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Osmaniye'de korkutan yangın! Evlere kadar yaklaştı alevlere müdahale ediliyor

Osmaniye'de korkutan yangın! Evlere kadar yaklaştı alevlere müdahale ediliyor

OSMANİYE'de çıkan orman yangınında, 2 saatlik çaba sonrası evlere kadar yaklaşan alevlerin önüne geçildi. Ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor.

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Çamlıkevler Mahallesi'nde Osmaniye Devlet Hastanesi'nin yakınında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evlere kadar ulaştı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerde tahliye işlemi başlatıldı. 

Karadan onlarca ekibin ve polis TOMA’sının müdahale ettiği yangına havadan da helikopterler destek verirken, birçok itfaiye eri ve vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor.

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