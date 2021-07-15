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Büyük Çamlıca Camii'nde 2 bin 71 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

Büyük Çamlıca Camii'nde 2 bin 71 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

Büyük Çamlıca Camii'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 350 öğrencinin katılımıyla 2 bin 71 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.

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Öğle namazının ardından cami avlusunda bir araya gelen 350 Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, hep birlikte açtıkları bayrağı bir süre dalgalandırdı.

Çamlıca Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe kalkışmasının beşinci senesini yaşıyoruz. Rabb'im ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın. Biz bugün unutulmasın, yarınki neslimize çoluk çocuğumuza bugünü hatırlatmak anlamında 350 imam hatip talebesiyle beraber 2 bin 71 metrekarelik bayrağımızı açarak bir yad etme merasimi yaptık." ifadelerini kullandı.


Camiye gelen vatandaşlar da bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

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