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Bartın'da koronavirüs şoku! Kongre sonrası 40 kişi karantinaya alındı

Bartın'da koronavirüs şoku! Kongre sonrası 40 kişi karantinaya alındı

BARTIN’da Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi'nin kongresine katılan bir kişide Covid-19 çıkması üzerine kongreye katılan 40 kişi karantinaya alındı.

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Geçtiğimiz hafta sonu Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinin Zafer köyünde Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi'nin olağan kongresi gerçekleştirildi.

Kooperatif binasının toplantı salonunda gerçekleşen kongrede yaklaşık 400 kişi oy kullandı. Kongreye katılanlar arasında yer alan ve kongre sonrasında virüs belirtileri yaşayan S.M.’nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan S.M., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PCR testinin pozitif çıktığını açıklayarak, kendisiyle temaslı olanların test yaptırarak önlem almasını istedi.

Yaşanan gelişmenin ardından Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kongrenin gerçekleştiği salonda S.M. ile teması olan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Kongre salonunda çekilen kamera kayıtları ve fotoğrafların incelenmesi sonucu S.M. ile temasının olduğu tespit edilen 40 kişi karantinaya alındı.

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