Mehmet Ceyhan aşı konusunda patladı! Okey ve haroşa sayfalarına gidin!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşı karşıtlarının hedefi olmasından dolayı en sonunda isyan etti.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs pandemisinin başından beri enfeksiyon hastalıkları uzmanlık alanı olmasından dolayı en dikkat çeken açıklamaları yapan isimlerin başında. Ceyhan zaman zaman en keskin önlemlere de davet eden uyarılarda bulunduğu ve aşıyı da başından beri savunduğu için aşı karşıtı muhaliflerin hedefinde.

Ceyhan bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayfama girip, cahil diyecek kadar bile bilgileri olmadan aşı konusunda ahkam kesip, benim fikirlerimi (söylediklerini fikir sanıyor) niye siliyorsun diyenlere:

Buralarda 40 fırın ekmek yesen anlamayacağın konlarla vakit kaybedeceğine, şu sayfalar daha ilgini çekebilir:

1- Haroşa örgüsü 2 ters bir düz mü, 2 düz bir ters mi?

2- Okeyde nasıl taş çalınır?"