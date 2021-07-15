HDP, 'Millet İttifakı'na resti çekip şartlarını sıraladı

Seçim tartışmaları hakkında açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Muhalefetin HDP ile yan yana görünmemek gibi bir sorunu var." ifadesinde bulundu.

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CHP ve İYİ Parti'ye aba altından sopa gösteren Buldan, seçim döneminde HDP'ye farklı bir tavır takındıkları durumda destek vermeyeceklerini söyledi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı gibi hareket eden HDP, CHP ve İYİ Parti'ye yönelik şartlarını da açıklayacak.

"Muhalefetin bu çaresizliği onlara bir şey kazandırmaz"

Mezopotamya Ajansı'ndan Gökhan Altay ve Özgür Paksoy'a konuşan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"En son seçimlerde demokrasi güç birliği oluşturuldu. HDP olarak bazı yerlerde AK Parti’ye kaybettirmek adına demokratik güç birliklerini destekledik. Fakat muhalefetin şöyle bir sorunu var; HDP ile bir arada görünmekten çekinen, HDP ile bir arada fotoğraf vermekten kaçınan, HDP ile isminin geçmesine bile rıza göstermeyen bir muhalefet var. Bu muhalefet tarzı kazandırmaz. Millet İttifakı’na ve içerisindeki partilere bakıyoruz; CHP’nin dışında diğer partilerin hiçbiri HDP’nin oy oranına sahip değil. HDP eğer Millet İttifakı’na destek verirse, Millet İttifakı kazanır anlayışı üzerinden gidenler bile bunu söylüyor. Evet, bu doğrudur. Fakat muhalefetin bu cesaretsizliği ve HDP’ye yaklaşımı, onlara bu seçimlerde bir şey kazandırmaz. HDP’yi öcü gibi görmek, HDP’yi kötü bir partiymiş gibi lanse etmek, onunla aynı fotoğrafta olmamak için çırpınan, aynı kareye girmemek için çaba sarf eden partiler; eğer seçim döneminde HDP farklı bir tavır takınırsa -üçüncü yoldan bahsediyoruz- ve böyle bir yol izlemeye kalkarsa bunun sorumlusu HDP olmayacaktır. Bunun sorumlusu HDP ile yan yana görünmekten kaçınan, HDP ile birlikte fotoğraf vermekten kaçınan muhalefet partileri olacaktır."

"Bizim de ilkelerimiz olacak"

Buldan ayrıca "Herkesin çok açık ve net olması lazım. Tabi ki bizim de ilkelerimiz var. Bu ilkelerimizi belki yakın bir zamanda bir deklarasyonla açıklayacağız. Şimdi bunun hazırlıklarını yapmaya başlayacağız. Deklarasyon hazırlayacağız ve ilkelerimizi ortaya koyacağız. Bu ülkede eğer demokrasi gelişecekse, Kürt sorununun çözümüyle başlanmalı. HDP’nin mutlaka ilkeleri olacaktır. HDP’nin mutlaka seçim açısından söyleyeceği sözleri olacaktır. Bu sözlerimizi, ilkelerimizi, yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette bunu muhalefet partilerine de duyurmak için bu süreci başlatacağız" diye konuştu.