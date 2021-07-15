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Hakan Peker'in acı günü! Macit Tunalı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hakan Peker'in acı günü! Macit Tunalı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Hakan Peker'in bir zamanlar baş dansçılığını yapan Bursa'nın ve Rumeli camiasının sevilen ismi Rod Macit olarak da anılan Macit Tunalı hayatını kaybetti.

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Sıra dışı kişiliği ile herkesin sevgisini kazanan Macit Tunalı 16 Mart tarihinden beri, rahatsızlığı nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Tunalı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Macit Tunalı Bursa’nın en renkli kişilerindendi. Hakan Peker’in baş dansçısı olarak tek kanallı televizyonda fırtınalar estirdiği yıllarda, dünyaca ünlü sanatçı Rod Stewart’a benzerliği nedeniyle Rod Macit olarak ün yaptı, sevildi. Macit Tunalı 4 aydır Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu.



"Biz onu Gülen yüzüyle, o en saf haliyle ve iyilik dolu yüreğiyle hatırlayacağız"
Bursa Milletvekili Refik Özen, Tunalı'nın ölüm haberinin ardından sosyal medyadan mesaj paylaştı. Özen mesajında, "Maalesef Macit abimizi kaybettik. Biz onu Gülen yüzüyle, o en saf haliyle ve iyilik dolu yüreğiyle hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun" dedi.

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