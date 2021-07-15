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Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, son olarak Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. 3 yıllık anlaşma imzalanan Kenan Karaman'ın ismi geçtiğimiz gün yapılan forma tanıtımında yanlışlıkla yazılmıştı.

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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele edeceği yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından Kenan Karaman transferini de açıkladı.

Anlaşma 3 yıllık
Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kenan Karaman'a 3 yıllık imza attırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Forma tanıtımında ismi yanlışlıkla yazılmıştı
Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon formalarını tanıttığı resmi açıklamada ismi yazılan ve sonrasında silinen Kenan Karaman, Almanya'nın Stuttgart şehrinde doğdu. Kariyerinde Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu 25 kez A Milli Takım'da görev aldı.

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