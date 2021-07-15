15 Temmuz şehitlere dua nasıl yapılır şehitlere okunacak dualar

Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çeşitli anma programları ve törenler yapılacak. Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı bu özel günde 251 kişi şehit oldu. Peki, 15 Temmuz şehitleri için nasıl dua edilir? İşte 15 Temmuz dua metni...

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Bugün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak geçen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Halkın kahramanca direndiği gecede, 251 vatandaş şehit olurken iki binin üzerinde vatandaş gazi oldu. Bu özel günün yıl dönümünde şehitlerimizi dualar etmek isteyenler 15 Temmuz dua metnini araştırmaya başladılar. Peki, 15 Temmuz şehitleri için nasıl dua edilir?

15 Temmuz'da şehitlere nasıl dua edilir:

Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz!

Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle Allahım!

Huzur u ilahinde ellerimizi açtık, sana iltica ediyoruz, cân-ı gönülden yalvarıyoruz, bizleri huzurundan boş çevirme Allahım!

Hz. Adem'den Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'dan Hz. İsa'ya yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sen haberdar eyle Allahım!

Bilhassa server-i asfiya, hatemü'l-enbiya, Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Sen ulaştır Allah'ım!

Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Suçlarımızı, günahlarımızı ve kusurlarımızı itiraf ediyoruz. Sen bizleri bağışla Allahım!

Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim olan Ulu Allahımız! Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini bizlerden esirgeme Allah'ım!

Ey bizleri 15 Temmuz gecesinde milletçe büyük bir felaketten, büyük bir badireden kurtaran Yüce Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü dergah-ı uluhiyyetinde kabul eyle Allahım!

Ya İlahî, 15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik ihaneti püskürtmek için hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din ü devlet, mülk ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine gark eyle. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Ya Rabbi. Bütün şehitlerimizi, Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle ve Çanakkale şehitleriyle birlikte haşreyle Allahım.

Şehitlerimizin kabirlerini pür nur, makamlarını âlî eyle Allahım! Her birine rahmet ve minnet borçlu olduğumuz mübarek şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eyle Allahım!

İlahi! Ecdadından aldığı kudsi mirasa, vatanına ve istiklaline sahip çıkan, hukukuna kastetmek, izzet ve onuruna halel getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak üzere planlanan bu işgal karşısında Çanakkale ruhuyla yekvücut olan, göğsünü siper ederek bu hain kalkışmaya dur diyen necip milletimize asla zeval verme Allahım!

Geçmişten bugüne vatanını, bayrağını, dinini, istiklalini en muazzez varlığı bilen, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu onurlu duruşuyla nesiller boyu şükran ve minnetle yâd edilecek olan aziz milletimizi Sen mahzun etme Allahım!

Zalime karşı mazlumun yanında yer alan, gariplere, kimsesizlere, biçarelere çare olan, ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin kendisine sığınanlara bağrını açan; fakire, düşküne ve yetime kol kanat geren bu millete hep rahmetinle muamele eyle Allahım! Bu ihanet kalkışmasına karşı duran, milletinin yanında yer alan silahlı kuvvetlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü kötülükten, şer, fitne ve fesattan muhafaza eyle!

Allahım! İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme! Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme, ezanlarımızı susturtma, şanlı bayrağımızı indirtme Allahım. Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi ve memleketimizi halas eyle Allahım.

Allahım! Suret-i Haktan görünerek din görüntüsü altında bu milletin arasına fitne ve fesat tohumları ekenleri kahr u perişan eyle! Bu aziz millete karşı hile, oyun ve tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına çevir ya Rabbi!

Ya İlahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle. Yaşadığımız bu meş'um hadiseden ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi lütfeyle Allahım! Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz sayabilmeyi bizlere bahşeyle Allahım! Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmamızı ihsan eyle Allahım! Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!

Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten ve merhametten ayırma Allahım! Kötülerin kötülüklerine rağmen bizi iyilikten ayırma Allahım!

Allahım! Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma! Bizi sırât-ı müstakiminden ayırma Ya Rabbi!

Rabbimiz! Bize rahmetinle muamele eyle! Her türlü inkârcı ve münafığa karşı bize yardım et! Bizleri onlar karşısında küçük düşürme!

Allah'ım! Bozguncu ve fesatçılara karşı bizi her daim muzaffer eyle! Bizleri her türlü fitne ve fesattan, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan muhafaza eyle. Bizlere basiret ve feraset ihsan eyle.

Ya Rabbi! Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, Senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme!

Allahım! Her daim mağdurların yanında yer almış, umut olmuş, muhacirlere kucak açmış bu milletin üzerinden rahmet ve nusretini eksik etme!

Umudumuzu ve huzurumuzu bozmak isteyenlere, topraklarımıza fesat tohumları ekmeye çalışanlara fırsat verme!

Dinimizin, devletimizin ve milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici düşmanlardan bizleri halas eyle!

Şanlı ordumuza ve güvenlik güçlerimize yurt içindeki ve dışındaki terörle mücadele operasyonlarında, karada, denizde ve havada nusretinle ve kudretinle yardım eyle. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, tefrikaya düşmekten bizleri muhafaza eyle

Biz sana dayandık, sana güvendik, gücümüzü sana imandan aldık, yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme Allah'ım!

İntikam hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup haddi aşan kullarından olmaktan sana sığınırız. Sen, milletimizin bu soylu direnişini bir adalet ve hakkaniyet direnişi olarak muzaffer eyle Allahım!

Ya Rabbi! Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar milletimizi millet yapan değerler uğruna can veren bütün şehitlerimiz için okuduğumuz hatm-i şerifleri kabul eyle. Şehitlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz makbul eyle. Makamlarını âli mekanlarını cennet eyle. Bu hatimleri okuyan, yapılan duaya amin diyen kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle Allahım! Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslâm beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah'ım! Amin, ve selamün alel murselin, velhamdülillahi rabbil âlemin..