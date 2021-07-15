Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş konuşmasında "Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacaklar." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş hitabı gerçekleştirdi.

"Bu alçaklığın (15 Temmuz darbe girişimi) hesabını, yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Tarihimizdeki yerini bir ibret vekikası olarak almıştır"

"Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır. Bu darbe girişimi, tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır.

Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor.

"Amaç milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır"

Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır.

"Yaptıklarıyla kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar"

Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar"

Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına engel olamayacaklar."