Türkiye 15 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 232 bin 257 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Temmuz 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, iyileşen sayısı ise 5 bin 103 oldu.