Türkiye 15 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
TÜRKİYE'de son 24 saatte 232 bin 257 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.Abone ol
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Temmuz 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, iyileşen sayısı ise 5 bin 103 oldu.