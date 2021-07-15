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Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka

Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunun detaylı halinin haftalık olarak yayınlanacağını açıklamıştı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından tablo ilk kez yayınlandı.

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Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, bundan sonra yayınlayacakları tabloda aşılama verilerine yer vereceklerini, korona verilerini ise haftalık olarak yayınlayacaklarını açıklamıştı.

Koca, "Daha önce paylaştığımız tüm detayları haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" demişti.

Vefat sayısı 326 oldu
Sağlık Bakanlığı, mavi renkteki Türkiye'nin haftalık koronavirüs tablosunu ilk kez açıkladı. 3-9 Temmuz haftasına ait verilerin yer aldığı tabloda, ortalama ve toplam verilere de yer verildi. Tabloya göre, bir haftadaki test sayısı 1 milyon 562 bin 70, vaka sayısı 34 bin 933, hasta sayısı 3 bin 308 ve vefat sayısı 326 oldu. Tabloda ortalama ağır hasta sayısının 543 olduğu belirtilirken, toplam vaka sayısının 5 milyon 470 bin 764, toplam vefat sayısının da 50 bin 155 olduğu aktarıldı.

Zatürre oranında artış görüldü
Bakanlığın 3 Temmuz'da açıkladığı gri tablodaki haftalık kısmında yüzde 3.7 olan hastalardaki zatürre oranı, yeni açıklanan mavi renkteki haftalık koronavirüs tablosunda yüzde 4.75 olarak yer aldı.

Ayrıca, tabloda yatak doluluk oranı yüzde 50.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.7 olduğu duyuruldu.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı, 3 Temmuz'da açıklanan tablonun haftalık kısmında yüzde 61.5 olurken, bugün açıklanan haftalık tabloda yüzde 63 olarak yer aldı.

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