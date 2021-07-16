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Akit, Melih Bulu'nun Boğaziçi rektörlüğünden alınmasını 'darbe girişimi' saydı

Akit, Melih Bulu'nun Boğaziçi rektörlüğünden alınmasını 'darbe girişimi' saydı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu,  Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevinden alınmasıyla ilgili "Darbeciler iş başında. Melih Bulu'ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir. Erdoğan bunun hesabını sorar" iddiasında bulundu

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Öğrenci ve akademisyenlerin atandığı ilk günden itibaren tepki gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, dün gece yarısı kararnamesiyle görevden alındı. Bulu bu karara inanamayıp sosyal medyadan yalanlayanca dalga konusu olmuştu. Erdoğan'ın imzaladığı görevden alma kararnamesini Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 'darbe girişimi' olarak yorumladı.

Erdoğan Melih Bulu'yu görevden almak zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Melih Bulu'yu 'görevden almak zorunda kaldığı' görüşünü dile getiren Karahasanoğlu şöyle konuştu: "Darbeciler iş başında. Nasıl iş başında, hala Türkiye'de sivil idare yok. Nasıl sivil idare yok, bu gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 ay önce Boğaziçi Rektörü olarak atadığı Melih Bulu'yu görevden almak zorunda kaldı..."

'Erdoğan ülkeyi yönetemiyor, yönettirmiyorlar'

Akit TV'de konuşan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın ülkeyi yönetmesinin engellendiğini öne sürdü, "Halkın yüzde 52'sinin oy verdiği Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yönettiğini söyleyemezsiniz. Bakın, iki dudağının arasında olmasını ben de istemem. Ama ülkeyi de yönetemiyor, yönettirmiyorlar" diye konuştu.

Sanki üniversitede eğitim engelleniyormuş gibi...

Karahasanoğlu, "Üniversitenin kapısını zorluyorsunuz, rektörün arabasının lastiğini patlatıyorsunuz. Bu terörist eylemlere karşı polis, -doğrudur yanlıştır- içeriye bir tane illegal kişi girmesin diye, kapıya bir tane kelepçe takmış. Kapının kilidi kırık diyerek. Bunu, 'Üniversitenin kapısına kelepçe vuruldu' diyen alçak medya mensupları çıktı. Sanki üniversitedeki öğretim üyelerinin bilim yapması engelleniyormuş gibi" ifadesini kullandı.

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