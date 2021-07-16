Almanya’da selin faturası ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 58’e yükseldi

ALMANYA'nın batısında bulunan Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.

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Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Rheinland-Pfalz eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye çıktı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.

Belçika'da 9 can kaybı

Öte yandan aşırı yağışlar Belçika'da da felakete yol açtı. Seller nedeniyle bölgede onlarca ev çöktü, binlerce ev ve iş yerini su bastı. Bazı kasaba ve köylere dünden beri elektrik verilemiyor. Verviers başta olmak üzere bazı şehirlerde de içme suyunun kirlendiği duyuruldu. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Ülkede 2 gündür süren yağışlar nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 4 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.