15 Temmuz'un yıl dönümünde sela sesleri yükseldi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla Türkiye’deki camilerde selalar okundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla Türkiye’deki camilerde selalar okundu.

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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki camilerden aynı anda yeniden yükseldi.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla Türkiye’deki camilerde selalar okundu.