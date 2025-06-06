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Mehmet Nuri Ersoy ücretsiz girişli plajları açıkladı! Sayı 19'a yükseliyor

Mehmet Nuri Ersoy ücretsiz girişli plajları açıkladı! Sayı 19'a yükseliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, girişi ücretsiz olan halk plajı sayısının bu ay açılacak 2 plajla 19'a yükseleceğini bildirdi.

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Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ücretsiz girişli halk plajları sayısının, haziranda Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak Plajlarının hizmete girmesiyle 19'a yükseleceğini belirtti.

Halk plajlarından geçen yıl 3 milyondan fazla vatandaşın yararlandığı aktaran Ersoy, "Halk plajlarımız, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil, aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hizmete sunulan halk plajları ise şöyle:

"Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu, Bostanlı Koyu."

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