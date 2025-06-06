İzmir’de barajlar alarm veriyor: Su krizi kapıda

İzmir'deki barajların doluluk oranı yaz başında kritik seviyelere geriledi; Tahtalı Barajı yüzde 14 seviyesinde. Bahar aylarında yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının altında kaldı, su kaynakları alarm veriyor. Meteoroloji verilerine göre mart ayında yalnızca 4,3 kg yağış düştü; uzmanlar kuraklık riskine karşı uyarıyor.

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İzmir’de içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, 31 Mayıs itibarıyla geçen yıla göre ciddi oranda azaldı. Özellikle kentin en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranının yüzde 14'e kadar düşmesi, yaz aylarına girilirken su krizine dair endişeleri artırdı.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejiminde yaşanan değişiklikler, İzmir’in su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 2025 yılına girilirken özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında yağışların uzun yıllar ortalamasının altında kalması, barajlardaki su seviyelerinde belirgin düşüşlere neden oldu.

YAĞIŞLAR BEKLENEN SEVİYENİN ÇOK ALTINDA KALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İzmir’de 1938-2024 yılları arasındaki uzun dönem yağış ortalamaları mart ayında metrekareye 75 kilogram, nisan ayında 45,8 kilogram ve mayıs ayında ise 31 kilogram olarak kayıtlara geçti. Ancak 2024 yılı bahar aylarında bu miktarlar sırasıyla 51,9; 25,1 ve 23,4 kilogram olarak gerçekleşti.

2025 yılının aynı dönemine ait veriler ise kuraklığın daha da derinleştiğini ortaya koydu. Mart ayında metrekareye yalnızca 4,3 kilogram yağış düşerken, nisan ayında bu rakam 54,8 kilograma, mayısta ise 24,7 kilograma ulaştı. Özellikle mart ayında yaşanan yağış eksikliği, uzmanlar tarafından endişe verici olarak değerlendirildi.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI DA DÜŞTÜ

Yağış miktarındaki azalmaya paralel olarak, yağışlı gün sayısında da dikkate değer bir azalma gözlemlendi. Uzun yıllar ortalamasına göre İzmir'de mart ayında 9, nisan ayında 8 ve mayısta 5 gün yağış görülürken, 2025 yılında mart ayında yalnızca 4 gün yağış kaydedildi. Nisan ve mayıs aylarında ise sırasıyla 10 ve 6 gün yağış yaşandı.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte kent genelinde yağış beklenmiyor. Bu durumun özellikle yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte su kaynakları üzerindeki baskıyı daha da artırması öngörülüyor.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI KRİTİK SEVİYEDE

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 31 Mayıs itibarıyla kente içme suyu sağlayan barajların neredeyse tamamında doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi şekilde azaldı.

İzmir’in içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı sadece yüzde 14 olarak ölçüldü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda bu oran yüzde 13, Ürkmez Barajı’nda yüzde 25 ve Balçova Barajı’nda ise yüzde 43 seviyelerine kadar geriledi.