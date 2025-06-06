Mansur Yavaş'tan 'Kurban Bayramı' mesajı

Mansur Yavaş, Kurban Bayramı mesajında birlik, dayanışma ve huzur vurgusu yaparak, “Bayramı bayram yapan; birlikte atılan adımlar, paylaşılan lokmalar, bir tebessümde buluşan gönüllerdir” dedi.Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, “Bayramı bayram yapan; birlikte atılan adımlar, paylaşılan lokmalar, bir tebessümde buluşan gönüllerdir” ifadelerini kullandı.
Toplumda yardımlaşma ve huzur vurgusu yapan Yavaş, mesajını “Bu güzel topraklarda dayanışma eksik olmasın, sofralar bereketle, yürekler huzurla dolsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun” sözleriyle tamamladı.