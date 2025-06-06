DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon

DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, Kurban Bayramı dolayısıyla Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramını kutladı; barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Kurban Bayramı dolayısıyla yürüttükleri bayramlaşma kapsamında, terör saldırısında hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile telefonla görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Eş Genel Başkanlar Bakırhan ve Hatimoğulları, siyasi parti liderleriyle birlikte çatışma süreçlerinde yaşamını yitiren kişilerin yakınlarını da arayarak bayramlarını kutladı. Görüşmelerde, barış, kardeşlik ve adaletin tesis edildiği bir Türkiye’nin inşasına yönelik temenniler dile getirildi.

Tülay Hatimoğulları; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Sol Parti temsilcilerinin yanı sıra, Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz’ın aileleriyle bayramlaştı.

Tuncer Bakırhan ise, KDP lideri Mesut Barzani’nin yanı sıra, Türkiye’deki ana muhalefet ve diğer siyasi partilerin liderleriyle temas kurdu. Ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Gezi olaylarında yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ailesiyle birlikte, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile de görüşerek bayram tebriğinde bulundu.

Görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, “Bayramların barış ve kardeşlik iklimine katkı sunmasını diliyor, acıların tekrar yaşanmaması temennimizi tüm ailelerle paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi parti liderlerini, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.

Hatimoğulları, Türkiye’deki siyasi parti liderlerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti temsilcileri ve bileşen partilerimizin eş genel başkanlarını aradı. Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz’ın ailelerini de arayarak bayramlarını kutladı.

Bakırhan ise KDP lideri Mesut Barzani, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bileşen partilerimizin eş genel başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı. Bakırhan, Bafil Talabani, Neçirvan Barzani ve Kubat Talabani'yi de arayarak bayramlarını kutlayacak. Bakırhan ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Gezi Ailelerinden Berkin Elvan’ın ailesini ve Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramlarını kutladı.

Görüşmelerde bayramın barış, kardeşlik, hukuk ve adaletin tesis edildiği bir Türkiye’nin yaratılmasına vesile olması temennisi paylaşıldı. Özellikle yakınlarını kaybeden ailelerle yapılan görüşmede, bir daha benzer acıların yaşanmaması için bayramın barış ve kardeşliğe vesile olması temennisini iletilirken, aileler de aynı temenniyi paylaştı."