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Mehmet Görmez Davutoğlu'nun kuracağı yeni partide yer alacak mı İşte cevabı

Mehmet Görmez Davutoğlu'nun kuracağı yeni partide yer alacak mı İşte cevabı

2017 yılında emekliye ayrılan Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partide yer alıp almayacağı konusuna açıklık getirdi.

Diyanet İşleri'nin 17. Başkanı Mehmet Görmez, Davutoğlu'nun yeni kuracağı partide yer alacak iddiaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

''Üzüntü duyuyorum''

Görmez, "İstirhamımdır" diyerek başladığı açıklamasına "İsminin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğunu" dile getirdi.

İşte Görmez'in o açıklamasının tamamı;

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Twitter hesabından yaptığı "İstirhamımdır" başlıklı açıklaması şu şekilde:

"Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken Aziz Milletimizin huzurunda bundan sonraki hayatımı Din-i Mübin-i İslam'a hizmet yolunda ilme ve tefekküre adayacağımı açıkca ilan ettiğim halde ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim."

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