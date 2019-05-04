Fener Ol kampanyasına canlı yayında yapılan bağışlar

'Fener Ol' kampanyası için Fenerbahçe Kulübü, dün akşam özel bir yayın yaptı.

4 Nisan’da başlayan ve bugüne kadar yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı 'Fener Ol' kampanyası için Fenerbahçe Kulübü özel bir yayın yaptı.

İlker Ayrık’ın sunumuyla yapılan programa kulübün genel sekreteri Sevil Zeynep Becan ile yönetim kurulu üyeleri Acar Sertaç Komşuoğlu ve Turhan Şahin konuk oldu.

Alex telefonla bağlandı

Birçok Fenerbahçeli ünlü isim ile eski futbolcular Tuncay Şanlı, Ali Güneş ve Mehmet Aurelio kampanyaya destek olmak için programa katıldı. Alex de Souza da telefonla görüntülü olarak programa bağlandı. Telefonla programa bağlanan başkan Ali Koç, bu kitlesel harekette başarılı olacaklarını söyledi.

Fener Ol kampanyası ne kadar bağış yapıldı?

YDA Group (Hüseyin Arslan) 500.000 TL

Konya Siyah Çoraplılar Derneği: 500.000 TL

Completo Group (Samet Güzel) 250.000 TL

HAN Group: (Olgun Aydın) 150.000 TL

Murat Şeker: 500.000 TL