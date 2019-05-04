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Juventus'u Ronaldo kurtardı

Anadolu Ajansı
Juventus'u Ronaldo kurtardı

Şampiyonluğunu önceki haftalarda garantileyen Juventus, son dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun golüyle ağırladığı Torino ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğunu önceden garantileyen Juventus, konuk ettiği Torino ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'da 35. haftanın açılış mücadelesine iyi başlayan konuk ekip Torino, 18. dakikada Sasa Lukic'in golüyle Juventus karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Juventus, 84. dakikada yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Üst üste 8. şampiyonluğunu 33. hafta sonunda garantileyen Juventus, bu sonuçla puanını 89'a çıkardı. Torino ise maç fazlası ve 57 puanla 6. sırada kaldı. 

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