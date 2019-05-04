Bu hafta ilişkilere dikkat Koç Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

Çarşamba günü beklenmedik bir sürpriz bir girişim ya da bir konuşma maddi alanınızı tetikleyecek. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı.6-12 Mayıs haftasında Koç burcunu neler bekliyor?

Bu hafta maddi konular önemli ama özellikle iletişimsel ayağınızın hızlı çalıştığı haftalardan bir tanesi olacak sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Yakın çevrenizdeki olaylar hayatınızda daha fazla yer edecek. Pazartesi itibariyle Merkür Boğa Burcu’na geçecek.

Parasal kazançlarınızı daha fazla konuşacağınız, bu alanda neler yapabileceğinizi göreceğiniz, ticari faaliyetlerinizi artıracağınız ve maddi konularda sorunlara çözüm üreteceğiniz bir 15 günlük dönem içerisine giriyorsunuz.

Bu hafta en çok ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekecek. İlişkilerinize daha çok iş ve kariyer alanlarınızda, beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınızda dikkat etmelisiniz. Çarşamba günü beklenmedik bir sürpriz bir girişim ya da bir konuşma maddi alanınızı tetikleyecek.

Bu alanda hızlı sonuçlar alacağınız bir gün sizi bekliyor olacak. Hafta sonuna doğru oldukça keyifli etkileşimler devrede olacak. Attığınız adımların karşılığını görecek, önemli sonuçlar almaya yatkın olacaksınız. Hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.