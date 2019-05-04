Cumartesi günü destekleneceksiniz Aslan Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

Özel hayatınızda ise güzel gelişmeler sizi mutlu edecek. Kariyer ve iş hayatınızda güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir döneme gireceksiniz. 6-12 Mayıs 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı.

Sosyal çevre alanlarınızda kendinizi göstereceğiniz haftalardan bir tanesi olacak. Arkadaşlarınızla beraber yapacağınız planlar hafta ortasına kadar etkili olacak. Pazartesi günü itibariyle Merkür, Boğa Burcu’na geçecek. Kariyer ve iş fırsatlarınızın artacağı bir dönem olacak.

15 gün boyunca hem kariyerinizde hem iş alanlarınızda kendinizi gösterecek önemli konuşmaların öne çıktığını göreceksiniz. Salı ve perşembe günleri iş bağlantılarınız ve iş ilişkilerinizde birtakım sıkıntı ve problemler ortaya çıkabilir.

Özellikle perşembe günü güç çekişmeleri ve kıskançlıklar devrede olabilir. Özel hayatınızda ise güzel gelişmeler sizi mutlu edecek. Kariyer ve iş hayatınızda güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir döneme gireceksiniz.

Cumartesi günü beklediğiniz destekleri bulacaksınız. Özellikle iş alanlarınızda zorlanmalardan sonra hayatın sizi desteklediğini görmek hoşunuza gidecek sevgili Aslan’lar. Güzel bir hafta olsun.