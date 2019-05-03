HABER /  GÜNCEL

TSK, ABD'li askeri mi vurdu? Açıklama geldi

TSK, ABD'li askeri mi vurdu? Açıklama geldi

Güvenlik kaynakları, "Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde ABD'li bir askeri vurduğu"na yönelik dış basında yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını, söz konusu olayla TSK unsurlarının ilgisinin olmadığını bildirdi.

Bazı yabancı internet sitelerinde "Suriye'nin kuzeyinde bir ABD'li askerin Türk askerlerince vurulduğu" iddiası yer aldı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiayı yalanlarken, olayla ilgili TSK unsurlarının ilgisinin olmadığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı da askerin "muharebe dışı olay sonucu hayatını kaybettiği"ni açıklamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay'da yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
Hatay'da yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
Galatasaray'dan F.Bahçe'ye 19.07'de cevap
Galatasaray'dan F.Bahçe'ye 19.07'de cevap
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini alıyor
Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini alıyor
İngiltere'de yerel seçimde Brexit damgası
İngiltere'de yerel seçimde Brexit damgası
ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak merkezli FETÖ operasyonu: 6 tutuklama
Şırnak merkezli FETÖ operasyonu: 6 tutuklama
Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti
Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti
Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesinden İnternethaber'e ödül
Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesinden İnternethaber'e ödül
Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı
Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e olay sözler
Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e olay sözler
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
Yorumlar