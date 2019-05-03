Erzurum'da dereye düşen küçük Asra boğuldu

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde oyun oynarken dereye düşen 3,5 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinin Kayalısu Mahallesinde, yağmur ve karların erimesiyle su seviyesi yükselen bir derenin kenarında oyun oynayan Cuma ve Avşar Töre çiftinin 3,5 yaşındaki kızı Asra Töre dereye düşüp akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin çocuğun dereye düşüp sürüklendiğini fark etmesiyle köylüler, jandarma ve itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

Dere ve çevresini bir süre adeta didik didik arayan köylüler ve ekipler, küçük Asra'yı derede boğulmuş olarak buldu.

Küçük Asra'nın cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesi sonrası Şenkaya Devlet Hastanesine götürüldü.