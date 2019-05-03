HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini alıyor

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini alıyor

Trabzonspor, Leeds United'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın bonservisini satın alacağını duyurdu. Bordo-mavilililer, Ekuban'ın bonservisi için 1 milyon Euro ödeyecek.

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılacağını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır."

Trabzonspor, Ekuban'ın bonservisi için 1 milyon Euro ödeyecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere'de yerel seçimde Brexit damgası
İngiltere'de yerel seçimde Brexit damgası
Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesinden İnternethaber'e ödül
Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesinden İnternethaber'e ödül
Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı
Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı
Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e olay sözler
Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e olay sözler
Türk Tabipler Birliği davasında karar belli oldu!
Türk Tabipler Birliği davasında karar belli oldu!
ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyada olay oldu! Mağaza çalışanları tekvandocuları dövdü
Sosyal medyada olay oldu! Mağaza çalışanları tekvandocuları dövdü
Haberi yoktu! Muhtar seçildiğini adliyede öğrendi
Haberi yoktu! Muhtar seçildiğini adliyede öğrendi
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Trafikte düşük emisyon bölgeleri uygulaması İstanbul'da nerelere kısıtlama getirebilir
Trafikte düşük emisyon bölgeleri uygulaması İstanbul'da nerelere kısıtlama getirebilir
Galatasaray'da Mitroglou şoku Terim sıkıntıya girdi
Galatasaray'da Mitroglou şoku Terim sıkıntıya girdi
Savaşçı 73. bölüm fragmanı
Savaşçı 73. bölüm fragmanı
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'ya çok sert ifadeler!
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'ya çok sert ifadeler!
Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı
Yorumlar