Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini alıyor

Trabzonspor, Leeds United'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın bonservisini satın alacağını duyurdu. Bordo-mavilililer, Ekuban'ın bonservisi için 1 milyon Euro ödeyecek.

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılacağını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır."

Trabzonspor, Ekuban'ın bonservisi için 1 milyon Euro ödeyecek.