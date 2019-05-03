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Galatasaray'da Mitroglou şoku Terim sıkıntıya girdi

Galatasaray'da Mitroglou şoku Terim sıkıntıya girdi

Galatasaray'ın pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı dev derbi öncesi, sarı-kırmızılılara Mitroglou'dan kötü haber geldi.

Galatasaray bugün yapılan antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor maçında sakatlanan Marcao takımla çalışırken, Mitroglou'nun sakatlık haberleri teknik heyeti sıkıntıya düşürdü. 

Senegalli Diagne'nin formsuz olması üstüne bir de Yunan golcünün sakatlığı, Terim'in planlarını bozdu.

Siyah-beyazlı rakibine karşı maça Diagne ile başlayıp, Mitroglou'nu ise hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünen Fatih Terim, gelen sakatlık haberiyle sıkıntıya girdi.

Yunan forvetin sakatlığı hakkında açıklama yapan Galatasaray, oyuncunun derbiye kadar hazır olup olamayacağını belirtmedi.

Mitroglou'nun tedavisine başlandığını ifade eden sarı-kırmızılılar, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Konstantinos Mitroglou’nun tedavisine başlandı. Oyuncumuzun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak."

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