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Türkiye, NATO komutanlık devir teslim törenini terk ederek protesto etti!

Türkiye, NATO komutanlık devir teslim törenini terk ederek protesto etti!

NATO'da komutanlık devir teslim törenine üye olmamalarına rağmen Rumların davet edilmesi üzerine Türkiye tepki göstererek töreni terk etti.

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) düzenlenen devir teslim töreninde, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SACEUR) görevi Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'den Orgeneral Tod D. Wolters'a geçti.

"Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğü yaymamıza yardımcı oldu"

Belçika'nın Mons kentindeki SHAPE'te düzenlenen törende konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "SACEUR titrini taşıyan kişiler ittifakımızın Soğuk Savaş döneminde liderlik üstlenerek Sovyetler Birliği'ni caydırdı. Balkanlar'da şiddetli savaşlara son verdi, Afganistan'da El Kaide'yi yenmemize ve Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğü yaymamıza yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninde Amerikalı Orgeneral Wolters, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı'nı Scaparrotti'den devraldı.

"Protesto etmek için töreni terk etti"

Öte yandan Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre üye olmamasına rağmen Kıbrıs davet edildi. Bunun üzerine, törendeki Türk diplomatlar ve subaylar bu durumu protesto etmek için töreni terk etti.

Ne oldu?

Türk sivil ve askeri yetkililer, dün akşam saatlerinde töreni düzenleyen SHAPE yönetiminin NATO müttefiklerinin yanı sıra AB üye ülkelerinin askeri ve diplomatik temsilcilerini de törene davet ettiğini öğrendi. Bu çerçevede, hızlı bir şekilde girişimde bulunan Türk yetkililer, NATO ile herhangi bir ortaklığı dahi bulunmayan Kıbrıs temsilcilerine yönelik davetin geri çekilmemesi durumunda törene katılmayacaklarını bildirdi. Stoltenberg'in ofisinin de durumdan Türk yetkililerin bilgi vermesiyle haberdar olduğu öğrenildi.

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