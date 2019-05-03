Dünyayı gezdi sadece Sivas'ta buldu

Arı ırk Anadolu çoban köpeklerini araştıran Selda Geguc Papadalos, dünyanın birçok ülkesini gezdikten sonra aradığı arı ırkı Sivas’ta buldu.

Dünya Köpek Irkları Federasyonu’na (FCI) tam üye Köpek Irkları ve Kineloji federasyonu adına, Anadolu çoban köpekleri üzerinde araştırma yapan Selda Geguc Papadatos, kangal köpeklerini incelemek için Avustralya’dan Sivas’a geldi. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Ümit Taşdelen’i ziyaret eden Papadalos, çiftlikte yaptığı incelemede yıllardır izini sürdükleri arı ırkı bulduğunu söyledi.

Köpek ırkları arasında Kangal ırkının efsane olduğunu ifade eden Papadalos, Kangal ırkının fiziği, zekası ve karakteri ile diğer ırklardan ayrıldığını söyledi. Papadalos, Anadolu çoban köpeği adı altında dünyanın çeşitli ülkelerinde yetiştirilen köpeklerin, sürülere, sahiplerine ve çocuklara saldırabildiklerini ifade edip bunun nedenini ırkın bozulmasına bağladı.

''Hiçbir köpekle aynı değil''

70 yıllık bilgi ve fotoğraflara dayanarak arı ırkı Kangal adı altında Sivas’ta bulduğu için yaşadığı mutluluğu dile getiren araştırmacı, “ Kangal köpekleri efsane bir hayvandır, hiçbir köpekle aynı değildir. Bunları doğal hallerinde görmek ve araştırmasını yapmak için geldim. Çünkü Avustralya’da bazen problemleri yaşanıyor. İngiltere'den Amerika'dan köpek gönderilmiş ama bunlar Anadolu çoban köpeği. Bu köpeklerde karakter bozukluğu yaşanıyor. Sürülerde çalışmıyorlar, koyunlara saldırıyorlar, insanlarına saldırıyorlar. Bunlar bizim aradığımız ırk değil. Bunlar annemin, babamın ve dedelerimin anlattığı köpekler değil. Bunlar 70 yıl öncesine dayanan bilgiler ve fotoğraflardaki köpekler değil.” dedi.

Avustralya’da Kangal ırkı derneği kurulacak

Papadalos, FCI olarak Avustralya’da Kangal ırkı derneği kuracaklarını belirtip, “Sivas’ta yetiştirilen arı ırk kangallar FCI tarafından tanımlandı ve kabul edildi. Buradaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Avustralya’da dernek kuracağız. Ancak öncelikle gerçek Kangal köpeklerini iyi tanıyıp iyi anlatmamız gerekiyor. Ben gelip gördüm. Dünyada bir çok ülkeyi ve Türkiye'ye de bir çok noktayı gezdim. Başka öğreticiler ile de görüştüm. Başka köpekleri inceledim ama burada gördüğüm köpekler, 70 yıllık bilgiler ve fotoğraflardaki köpeklerle aynı.” dedi.

''Bu farkı insanlara göstermek istiyor''

Uzman Kangal Yetiştiricisi Ümit Taşdelen, yaptığı açıklamada, “Arkadaşımız Avustralya’dan geldi. Avustralya'da birçok köpeği incelemiş, araştırmış. Geçmiş yıllarda çoban köpeklerini kangal olarak önce tespit etmiş. Çoban köpeği ile Kangal köpeği arasındaki farkları araştırmış fakat Türkiye'den giden köpeklerin hepsinin çoban köpeği olmadığını anlamış. Hani karakteristik özelliklerinden fiziki yapılarından eski resimler ile yeni resimleri karşılaştırmış aradaki farkı görmüş. Tabi bunlar resimlerle olmuyor. Gelip yerinde görmeye karar vermiş. Buraya köpeklerimizi incelemeye geldi. Doğru kangal köpeklerinin fizik yapısını, diş yapısını, her şeyini inceledi. Oradaki köpekleri de incelemiş. Tabii ki aradaki farkı öğreniyor ve orada da bu farkı insanlara göstermek istiyor.” dedi.