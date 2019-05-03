Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii töreninde son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...

İstanbul'da Çamlıca Camii açılış töreninde konuşan Erdoğan "İstanbul gibi aziz bir şehre hizmet etmekten daha büyük bir şeref, eser kazandırmaktan daha büyük gurur yoktur" dedi.

"İstanbul sevdalıları için koltukların makamların hiçbir kıymeti yoktur" diyen Erdoğan, "İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Teyzin ustalarına kadar herkese şükranlarımı sunuyorum"

-Büyük Çamlıca Caminin İstanbulumuz, ülkemiz ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylesine muhteşem bir eserin şehrimize kazandırılmasına emeği geçen mimarından, mühendisinden, işçisine, sanatçısına, hayırseninden tezhip teyzin ustalarına kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

"Makamların hiçbir kıymeti yoktur"

-Gönlünü bu şehre kaptıran aşıklar için bulundukları yer önemli değildir. İstanbul sevdalıları için koltukların, makamların hiçbir kıymeti yoktur. Biz de hangi görevde olursak olalım, eserimizle yatırımlarımızla birbirinden önemli projelerimizle İstanbul'u ilmek ilmek dokuyacağız.

"Aynı zamanda büyük bir külliye"

-Türkiye'nin en büyük Çamlıca Camii aynı zamanda bir külliye. Sadece bir cami değil. Sergi salonlarıyla konferans salonlarıyla Türk İslam Eserleri Müzesi ile burası aynı zamanda büyük bir külliye. Türkiye'nin en büyük camisi vasfını taşıyan bu eser (Büyük Çamlıca), İstanbul'un her noktasından da rahatça görülebiliyor. Aynı anda camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri nasıl dolduracaksınız deseler de elhamdülillah doluyor.

"İstanbul'da silinmez izler bırakmayı nasip etti"

-Rabbim bizlere Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi birbirinden büyük eserlerle bu şehre damgamızı vurmayı, İstanbul'da silinmez izler bırakmayı nasip etti. Büyük Çamlıca Camii medeniyet mirasımızı daha ileriye taşıyacak mimarların, yeni ustaların yetişmesine de vesile olacaktır. Gecemizi gündüzümüze katarak 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyerek, İstanbul için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

"Bombalamanın adı cihat değil terördür"

-İbadethaneleri kan gölüne çeviren vahşi ve ilkel zihniyete artık herkesin bir 'dur' demesi şarttır. Camilere saldıranlarla kiliseleri hedef alanlar aynı karanlık zihniyete sahiptir. Masumları katletmenin, ibadet mekanlarını bombalamanın adı cihat değil terördür, vahşettir, cinayettir.

"Bizim inancımızda ibadet hakkı kutsaldı"

-Nerede bir kubbe, bir minare varsa nerede ezanlarımız gökyüzüne karışıyorsa hiç şüphesiz orası bir Müslüman yurdudur. Bir mümine yakışan tavır da camilere bakınca hata görmek, kusur aramak değil, ona sahip çıkmaktır. Allah'a hamdolsun milletimizin Büyük Çamlıca Camii'ne sahip çıktığını, İstanbullu kardeşlerimizin camiyi cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz. Bizim inancımızda ibadet hakkı kutsaldır. Hangi dine mensup olursa olsun herkesin ibadetlerini özgürce yerine getirme hakkı vardır.

"Sapkınlardan temizlemekte kararlıyız"

Ülkemizi ve bölgemizi DEAŞ, El Kaide, FETÖ ve PKK gibi örgütlerin etrafında toplanan sapkınlardan temizlemekte kararlıyız. Aynı şekilde Avrupa'da camilerimize saldıran, Müslümanları hedef alan Neonazi terörüyle de mücadelemizi sürdüreceğiz.