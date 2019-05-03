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Vanlı lise öğrencisi insansız tank yaptı

Vanlı lise öğrencisi insansız tank yaptı

VAN'da Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Soner Kaya, insansız mini tank yaptı.

VAN'da Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Soner Kaya, insansız mini tank yaptı. Kaya, Van'da 2016 yılında bomba imhasına sırasında polis memurlarının şehit olmasının ardından mini tankı yapmaya karar verdiğini belirterek, ateşlenebilen ve uzaktan kumandayla hareket edebilen tankı geliştirerek, bomba tespiti ve imhasını yapacak duruma getirmeyi planladığını söyledi.

Lise öğrencisi Soner Kaya, danışman öğretmenleri Serhat Bozan ve Mehmet Halit Erdoğan ile birlikte 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' kapsamında insansız mini tankı yaptı. Makine teknolojisi alanında CNC torna ve CNC freze tezgahları kullanılarak tankın namlu ve mekanizması oluşturuldu. Endüstriyel otomasyon teknolojisi alanında arduino kontrol kartı motor röleleri bluetooth modülü kullanıldı. Tank, 12 volt ile çalışan 4 motor ve aküyle beslenerek cep telefonu ile kontrol edilebiliyor. Tankı daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Kaya, tanka kamerada takarak hem bomba tespitinin yapılmasını hem de bomba imhasını gerçekleştirecek bir araca dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. 

Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Aydın, her yıl öğretmen ve öğrencilerle birlikte, öğrencilerinin becerilerini geliştirmek, proje kabiliyetlerini ilerletmek ve özgüvenlerini artırmak amacıyla yıl sonunda bilim fuarı ve ürün sergisi yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Makina ve teknoloji alanında endüstriyel otomasyon alanımızın ortaklaşa geliştirdikleri İnsansız tank aracıdır. Geçtiğimiz yıllarda kentimizde bomba imhası sırasında polisler şehit oldu. Öğretmen ve öğrencilerimiz teknolojiyi geliştirerek güvenlik görevlilerinin şehit olmaması için bu tankı geliştirdiler. Ve şu an ateşlenebilen ve otonom uzaktan kumandayla hareket edebilen bu insansız tankımız için önümüzdeki yıl öğrencilerimiz kamera da takarak hem bomba tespitini yapacak hem de bomba imhasını gerçekleştirebilecek bir araca dönüştürecekler."

Projenin danışman öğretmenlerinden Serhat Bozan, "Bluetooth ile bağlantı sağladığımız cep telefonu vasıtasıyla aracı yürütüyoruz. Tamamen kendi okulumuzun imkanlarını ve malzemelerini kullanarak tasarladık. Öğrencilerimizle güzel bir planlamayla bunu başardık. İlerleyen günlerde GPRS sistemini de monte ederek daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Kendi imkanlarımızla böyle bir projeyi tamamladık" dedi.

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