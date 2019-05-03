Mayıs ayında karla mücadele

Van'ın Başkale ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan mahalle yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Van'ın Başkale ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan mahalle yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Başkale ilçe merkezine 67 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dallı Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan mahalle yolunun açılması için bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahalle yolunu kapatan kar kütlelerini temizlemek için dünden beri yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, yüksekliği yer yer 2 metreyi bulan karların arasında tüneller açarak ilerlemeye çalışıyor.

Karla mücadele ekipleri, bölgenin engebeli olması nedeniyle sık sık çığ düştüğünü belirterek, bu tehlikeye karşı bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.