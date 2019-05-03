HABER /  GÜNCEL

Balıkesir Ayvalık açıklarında kaçak göçmen teknesi faciası

Balıkesir Ayvalık açıklarında kaçak göçmen teknesi faciası

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çıplak Ada'nın batısında, düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu 1'i kadın, 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Teknedeki düzensiz göçmenlerden 2'si kadın, 5'i çocuk 7 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı.

Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mayıs ayında karla mücadele
Mayıs ayında karla mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii töreninde son dakika açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii töreninde son dakika açıklamalar...
AK Parti'nin YSK Temsilcisi Özel'den İstanbul seçimi için çok çarpıcı çıkış!
AK Parti'nin YSK Temsilcisi Özel'den İstanbul seçimi için çok çarpıcı çıkış!
Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak'a ret!
Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak'a ret!
Dünyayı gezdi sadece Sivas'ta buldu
Dünyayı gezdi sadece Sivas'ta buldu
Vanlı lise öğrencisi insansız tank yaptı
Vanlı lise öğrencisi insansız tank yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Trans bireyi boğazından bıçaklayıp kaçtı
Trans bireyi boğazından bıçaklayıp kaçtı
Atatürk Havalimanı darbe girişimi davasında istenen cezalar belli oldu
Atatürk Havalimanı darbe girişimi davasında istenen cezalar belli oldu
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika Cumhur İttifakı açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika Cumhur İttifakı açıklaması
Toki konutları kura çekimi ne zaman? Açıklama geldi
Toki konutları kura çekimi ne zaman? Açıklama geldi
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
KONDA'dan çok çarpıcı araştırma: Türkiye'de 100 kişi olsaydı ne olurdu? İşte yanıtı
KONDA'dan çok çarpıcı araştırma: Türkiye'de 100 kişi olsaydı ne olurdu? İşte yanıtı
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Yorumlar