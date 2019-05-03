HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'ya çok sert ifadeler!

Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'ya çok sert ifadeler!

Dışişleri Bakanlığı, "NATO nezdinde statüsü bulunmayan Kıbrıs Rum Kesimi'nin davet edilmesi büyük bir gaflettir" açıklaması yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bu gelişme üzerine Belçika'daki devir teslim törenine iştirak edilmemiştir" denildi.

NATO komutanlık devir teslim töreni açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin bugün gerçekleşen NATO komutanlık devir teslim törenini terk etmesiyle ilgili açıklama geldi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

-Belçika’nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında bugün (3 Mayıs) tertiplenen SACEUR’ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından diğer AB üyeleriyle beraber, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan GKRY’nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir.

-SHAPE Karargahının kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu sağduyudan uzak davranışı kınıyoruz. Anılan karargahın, Türkiye dahil, NATO üyelerinin siyasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hareket etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle hatırlatıyoruz.

-Bu gelişmeden haberdar olmamız üzerine, sözkonusu devir teslim törenine ülkemizce iştirak edilmemiştir. SHAPE karargahının bu affedilemez hatayı nasıl işlediğinin açıklığa kavuşturulmasını teminen gerekli girişimler yapılmıştır.

-Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki işbirliğine yarar sağlamayacağı açıktır. NATO makamlarını, tüm İttifak yapılarının kollektif kararlara ve iki örgüt arasındaki Uzlaşılmış Çerçeveye uygun biçimde davranmasını temin etmeye çağırıyoruz.

İlgili Haberler
Türkiye, NATO komutanlık devir teslim törenini terk ederek protesto etti!
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye, NATO komutanlık devir teslim törenini terk ederek protesto etti!
Türkiye, NATO komutanlık devir teslim törenini terk ederek protesto etti!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert enflasyon çıkışı!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert enflasyon çıkışı!
Balıkesir Ayvalık açıklarında kaçak göçmen teknesi faciası
Balıkesir Ayvalık açıklarında kaçak göçmen teknesi faciası
Mayıs ayında karla mücadele
Mayıs ayında karla mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii töreninde son dakika açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii töreninde son dakika açıklamalar...
AK Parti'nin YSK Temsilcisi Özel'den İstanbul seçimi için çok çarpıcı çıkış!
AK Parti'nin YSK Temsilcisi Özel'den İstanbul seçimi için çok çarpıcı çıkış!
ÖNCEKİ HABERLER
Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak'a ret!
Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak'a ret!
Trans bireyi boğazından bıçaklayıp kaçtı
Trans bireyi boğazından bıçaklayıp kaçtı
2 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangisi sorgulama
2 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangisi sorgulama
Dünyayı gezdi sadece Sivas'ta buldu
Dünyayı gezdi sadece Sivas'ta buldu
Vanlı lise öğrencisi insansız tank yaptı
Vanlı lise öğrencisi insansız tank yaptı
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Atatürk Havalimanı darbe girişimi davasında istenen cezalar belli oldu
Atatürk Havalimanı darbe girişimi davasında istenen cezalar belli oldu
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar 2 yorum