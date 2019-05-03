Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesinden İnternethaber'e ödül

İSTANBUL Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesinin düzenlediği ödül töreninde, İnternethaber 'En İyi Haber Portalı' seçildi. Ödül töreninde, TOÇEV yararına tablolar da müzayedeye çıkarıldı.

İSTANBUL Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesinin her yıl düzenlediği Sene Sonu Sergi ve Müzayede etkinliği bu yıl Ataşehir Belediyesi ile ortak gerçekleşti. 2 Mayıs Perşembe akşamı Novada Cemal Süreya Etkinlik Merkezinde gerçekleşen gecede Resim Bölümü öğrencilerinin eserleri satılarak geliri TOÇEV’e bağışlandı.

Geceye damgasını vuran 'Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde ise yıldız yağmuru vardı. Sunuculuğunu Hakan Bilgin ve Birsen Tarhan’ın yaptığı gecede, Tarık Sezer, Melisa Sözen, Hakan Yılmaz, Açelya Akkoyun, Eylül Öztürk, Buse İskenderoğlu, Begüm Akkaya, Alev Gürsoy ve Berfin Uluman, gibi ünlü isimler hem ödül aldılar hem de TOÇEV için resim sattılar.

İnternethaber, İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından, 'Yılın En İyi Haber Portalı' seçildi.

İşte Yılın En İyileri

En İyi Kadın Oyuncu: Melisa Sözen

En İyi Erkek Oyuncu: Hakan Yılmaz

En İyi Müzik Direktörü: Tarık Sezer

En İyi Sosyal Medya Influencer’ı: Eylül Öztürk

En İyi Gündüz Kuşağı Sunucusu ve Onur Ödülü: Açelya Akkoyun

En İyi Kadın Sunucu: Buse İskenderoğlu

En İyi Şarkıcı: İlyas Yalçıntaş

En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu: Begüm Akkaya

En İyi Gazeteci: Alev Gürsoy

En İyi Komedi Oyunu: Yetersiz Bakiye

En İyi Haber Portalı: Internethaber

En İyi Haber Spikeri: Seda Öğretir

En İyi Çıkış Yapan Oyuncu: Ayşegül Çınar

Yılın Özel Ödülü: Berfin Uluman