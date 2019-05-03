Türk Tabipler Birliği davasında karar belli oldu!

TTB Merkez Konseyi 11 üyesinin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaptıkları açıklama sonrası haklarında açılan davada karar verildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi 11 üyesinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" şeklinde yaptıkları açıklamalar sonrası haklarında açılan davada mahkeme kararını açıkladı.
İşte verilen cezalar...
Mahkeme 10 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanık Hande Arpat ise toplam 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.