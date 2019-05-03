Trafikte düşük emisyon bölgeleri uygulaması İstanbul'da nerelere kısıtlama getirebilir

Ulaştırma Bakanlığının 'Trafikte düşük emisyon bölgeleri' oluşturulmasına yönelik adımı sektörü oldukça heyecanlandırdı. Süreci "Trafikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" cümlesiyle özetleyen uzmanlar, uygulama hakkında merak edilenleri açıkladı.

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek yeni bir dönem resmen başladı.

Emisyona göre köprü yasağı gelebilir

Süreci yakından takip edenlere göre bundan sonra trafikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstanbul'da öncelikli olarak hangi bölgelerin 'düşük emisyon alanı' ilan edilebileceğine dair değerlendirmelerde bulunan uzmanlar araçlar emisyon değerlerine göre hangi köprüyü kullanabileceklerinin dahi değişebileceği görüşünde.

Yönetmelik ve tebliğ hazırlanması gerekiyor

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği göre belirlenen yerlere araç girişi sınırlandırılabilecek, yasaklanabilecek ya da ücretlendirilebilecek.

Türkiye Elektro Mobilite Derneği Genel Sekreteri Haluk Sayar, Bakanlığın attığı bu adımla trafikte artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönemin ilk adımın atıldığına dikkati çekerek, değişikliğin hem büyükşehir belediyelerine hem de ilgili bakanlıklara çok önemli sorumluluklar yüklediğini söyledi.

Yönetmelikte belirtilen tedbirlerin alınabilmesi için birçok teknik çalışmanın yapılması ihtiyacına değinen Sayar, ayrıca birçok alt yönetmelik ve tebliğin hazırlanması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Yönetmelikte düşük emisyon alanı olarak belirtilen alanlarda içten yanmalı araçlara kısıtlama getirilmesinin önü açıldı. Derneğimizin daha önce 'dizel yasağı' olarak kamuoyuna duyurduğu bu uygulamanın özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehirlerimizde bir an önce uygulamaya konulması önemli."

Sistem nasıl çalışacak?

"Sistem bu araçları neye göre sınıflandıracak" sorusuna da yanıt veren Sayar, şunları söyledi:

"Türk Toraks Derneği, Dünya Sağlık örgütünün belirlediği limitlere göre yüzlerce noktadan aldığı verilerle Türkiye hava kirliliği haritasını çıkardı ve sürekli olarak ölçümlüyor. İstanbul'da yoğun trafik arterleri ise yine İBB trafik yoğunluğu haritası uygulamasıyla anlık izleniyor. Bu iki veriyi üst üste çakıştırırsak hangi bölgeleri düşük emisyon alanı ilan etmemiz gerektiği ortaya çıkacak."

İstanbul'da nerele kısıtlama gelebilir

Sayar, "E5 ve TEM arası boğaza yakın alanlar en yoğun trafiğe ve hava kirliliğine sahip bölge. Bir anda tüm bu geniş bölgeyi düşük emisyon alanı olarak belirlemek ve trafik yasağı ilan etmek zor olsa da, orta-uzun vadede bunun yapılması gerekiyor" diyerek, şöyle devam etti:



"Başlangıç olarak Avrupa yakasında, Eski (Suriçi) İstanbul, Taksim, Nişantaşı, Mecidiyeköy, Levent, 4 Levent hattı öne çıkacaktır.

Anadolu yakasındaysa Kadıköy merkez, Bağdat caddesi Bostancı arası düşük emisyon alanı ilan edilebilir. Ayrıca Bakırköy, Üsküdar gibi belirli merkezlerde de bölgesel düşük emisyon alanları oluşturulabilir.Bu alanlara emisyon miktarı en yüksek olan araçların girmesi engellenip, sırasıyla daha az emisyonlu araçlar ve nihayetinde sadece elektrikli araçların girmesi sağlanarak, zaman içerisinde kademeli bir geçiş sağlanabilir." (Yeni Şafak)