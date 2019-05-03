Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'ye sert tepki gösterdi. Bakanlık, "ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin görev yaptığı ülkeyle ilgili temelsiz çağrılarda bulunmasını esefle karşılıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin görev yaptığı ülkeyle ilgili temelsiz çağrılarda bulunmasını esefle karşılıyoruz. İfade özgürlüğü Anayasal haktır. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü toplumumuzun temel taşlarıdır.