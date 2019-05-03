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Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı

Demirören Haber Ajansı
Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde düzenlediği operasyonda 19 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, çek ve senetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler hakkında, 'yağma', 'tehdit', 'silahla kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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