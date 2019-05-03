HABER /  EKONOMİ

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Fitch Türkiye'nin kredi notunu 'BB' olarak, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti. Fitch, jeopolitik ve siyasi risklerin Türkiye'nin notu üzerinde baskı yarattığını kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmeyerek BB olarak korudu, görününümü negatif olarak açıkladı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, kredi notu ve görünümünün zayıf dış finansmanı, büyük çaplı dış finansman ihtiyacını işaret ettiğini, düşük seviyedeki uluslararası rezervleri, yüksek net dış borcu, yüksek enflasyonu, ekonomik volatiliteyi ve siyasi ve jeopppolitik riskleri yansıttığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'a derbi öncesi bir iyi bir kötü haber
Galatasaray'a derbi öncesi bir iyi bir kötü haber
Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor
Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki
TSK, ABD'li askeri mi vurdu? Açıklama geldi
TSK, ABD'li askeri mi vurdu? Açıklama geldi
Galatasaray'dan F.Bahçe'ye 19.07'de cevap
Galatasaray'dan F.Bahçe'ye 19.07'de cevap
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 şehit
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 şehit
Şırnak merkezli FETÖ operasyonu: 6 tutuklama
Şırnak merkezli FETÖ operasyonu: 6 tutuklama
Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini alıyor
Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini alıyor
Çarpışma 20. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 20. bölüm 2. fragmanı
İngiltere'de yerel seçimde Brexit damgası
İngiltere'de yerel seçimde Brexit damgası
Yasak Elma 44. bölüm fragmanı
Yasak Elma 44. bölüm fragmanı
Yorumlar 3 yorum