Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Fitch Türkiye'nin kredi notunu 'BB' olarak, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti. Fitch, jeopolitik ve siyasi risklerin Türkiye'nin notu üzerinde baskı yarattığını kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmeyerek BB olarak korudu, görününümü negatif olarak açıkladı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, kredi notu ve görünümünün zayıf dış finansmanı, büyük çaplı dış finansman ihtiyacını işaret ettiğini, düşük seviyedeki uluslararası rezervleri, yüksek net dış borcu, yüksek enflasyonu, ekonomik volatiliteyi ve siyasi ve jeopppolitik riskleri yansıttığı kaydedildi.