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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 30 yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 30 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu devrildi. Kazada 7 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

Taziyeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü kaza yaptı

İstanbul'dan cenazeye katılmak üzere Elmacık köyüne gelen ve içerisinde çok sayıda yolcu olduğu öğrenilen İstanbul'un Küçükçekmece ilçe belediyesine ait otobüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi

Yaralılar tedavi altına alındı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Devrilen otobüs ise kaza yerine gelen vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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