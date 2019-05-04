İmamoğlu'ndan İstanbul için indirim talimatı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ulaşım ve su fiyatlarında indirim yapılması için İSKİ ve Ulaşım Daire Başkanlığına talimat verdiğini duyurdu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında söz verdiği ulaşım ve su fiyatlarında indirim için harekete geçti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı ve İSKİ'ye gerekli talimatları verdiğini belirterek Mayıs ayı itibariyle İBB Meclisi'nde gündeme gelmesini ve onaylanmasını beklediğini söyledi.

İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm İstanbullu hemşehrilerimizin bilgisine; Söz verdiğimiz gibi, ulaşım ve su fiyatlarında indirim öngören talimatlar İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ilgili kurumlarına verilmiştir. Mayıs ayı İBB Meclisi'nde gündeme gelmesini ve onaylanmasını bekliyoruz."

İmamoğlu'nun talimatları

- Aylık öğrenci kartı bedelinin 85 TL'den, 50 TL'ye düşürülmesi

- 0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz taşıma kartı

- 0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı

- Dini, milli ve resmi bayram günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması

- Konutlarda tüketilen suyun ilk 20 m³'ünde yüzde 40 oranında indirime gidilmesi

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde: