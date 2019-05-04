HABER /  GÜNCEL

Ay İkizler Burcuna geçecek İkizler Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

Ay İkizler Burcuna geçecek İkizler Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

Önümüzdeki iki hafta boyunca planlarınızı gözden geçirme dönemi olacak ve geri planda durmak isteyeceksiniz. 6-12 Mayıs haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı.

Sabah saatleri itibariyle Ay, İkizler Burcu’na geçecek. Sizin için hızlı, gündemi yüksek birkaç gün görünüyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Çarşamba öğle saatlerine kadar Ay, sizin burcunuzda dolaşacak ve gün içinde oldukça hareketli olacaksınız, birkaç gün boyunca duygularınıza göre hareket edeceksiniz.

Bu hafta pazartesi günü Merkür, Boğa Burcu’na geçiyor. Önümüzdeki iki hafta boyunca planlarınızı gözden geçirme dönemi olacak ve geri planda durmak isteyeceksiniz.

Hayatı anlamladıracaksınız ve plan yapacaksınız. Bu dönemde büyük girişimleriden, konuşma ve görüşmelerden ziyade daha çok kendi içinizde olmalı neler yapabileceğinize odaklanmalısınız. Salı ve perşembe günleri dikkatli olmakta fayda olacak. İlişkileriniz zorlanacak.

Bazı kıskançlıklar, çekememezlikler ortaya çıkabilir. Bu da arkadaş ortamlarınızı, çalışmalarınızı ve parasal işlerinizi bağlayacak. Hafta sonu geri planda durduğunuz noktalarda hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da, alkollü sürücü kamyoneti ile belediye binasına girecekti
Antalya'da, alkollü sürücü kamyoneti ile belediye binasına girecekti
Hatay'da yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
Hatay'da yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
Galatasaray'dan F.Bahçe'ye 19.07'de cevap
Galatasaray'dan F.Bahçe'ye 19.07'de cevap
TSK, ABD'li askeri mi vurdu? Açıklama geldi
TSK, ABD'li askeri mi vurdu? Açıklama geldi
Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor
Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor
İmamoğlu'ndan İstanbul için indirim talimatı
İmamoğlu'ndan İstanbul için indirim talimatı
ÖNCEKİ HABERLER
Boğa Burcu parasal konular dikkat çekici Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019
Boğa Burcu parasal konular dikkat çekici Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019
Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi İstanbul imsak vakitleri
Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi İstanbul imsak vakitleri
Hercai 9. bölüm fragmanı
Hercai 9. bölüm fragmanı
Bu hafta ilişkilere dikkat Koç Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019
Bu hafta ilişkilere dikkat Koç Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019
Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik görüşme
Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik görüşme
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Yasak Elma 44. bölüm fragmanı
Yasak Elma 44. bölüm fragmanı
Yorumlar