Ay İkizler Burcuna geçecek İkizler Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

Önümüzdeki iki hafta boyunca planlarınızı gözden geçirme dönemi olacak ve geri planda durmak isteyeceksiniz. 6-12 Mayıs haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı.

Sabah saatleri itibariyle Ay, İkizler Burcu’na geçecek. Sizin için hızlı, gündemi yüksek birkaç gün görünüyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Çarşamba öğle saatlerine kadar Ay, sizin burcunuzda dolaşacak ve gün içinde oldukça hareketli olacaksınız, birkaç gün boyunca duygularınıza göre hareket edeceksiniz.

Bu hafta pazartesi günü Merkür, Boğa Burcu’na geçiyor. Önümüzdeki iki hafta boyunca planlarınızı gözden geçirme dönemi olacak ve geri planda durmak isteyeceksiniz.

Hayatı anlamladıracaksınız ve plan yapacaksınız. Bu dönemde büyük girişimleriden, konuşma ve görüşmelerden ziyade daha çok kendi içinizde olmalı neler yapabileceğinize odaklanmalısınız. Salı ve perşembe günleri dikkatli olmakta fayda olacak. İlişkileriniz zorlanacak.

Bazı kıskançlıklar, çekememezlikler ortaya çıkabilir. Bu da arkadaş ortamlarınızı, çalışmalarınızı ve parasal işlerinizi bağlayacak. Hafta sonu geri planda durduğunuz noktalarda hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.