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Galatasaray'dan F.Bahçe'ye 19.07'de cevap

Galatasaray'dan F.Bahçe'ye 19.07'de cevap

Galatasaray, Twitter hesabından saat 19:07'de Fenerbahçe'ye cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden ''Tek dertleri Fenerbahçe olanlara zaruri açıklama'' başlığıyla yaptığı açıklamaya Galatasaray'dan tweetli cevap geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye cevap niteliğinde bir paylaşım yaparken ''Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz!'' sözlerini kullandı.

Sarı kırmızılı takımın bu paylaşımı saat 19:07'de yapması ise dikkat çekti.

Öte yandan Galatasaray'ın verdiği bu cevap sonrası sosyal medyada taraftarlar adeta coştu ve çok sayıda yorum yaptı. İşte o tepkilerden bazıları

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